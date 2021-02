Mandy Moore ya se convirtió en madre y nos presentó a su bebito

La estrella de This Is Us sorprendió a sus fans con esta dulce noticia.

El martes 23 de febrero, Mandy Moore anunció que ella y su esposo Taylor Goldsmith le dieron la bienvenida oficialmente a su primer hijo juntos. La cantante de Ready as I'll Ever Be se dirigió a Instagram para compartir la primera imagen de su pequeño.

"Gus está aquí", confirmó la actriz, revelando el apodo del pequeño. "Nuestro dulce hijo, August Harrison Goldsmith. Fue puntual y llegó justo en la fecha prevista, para el deleite de sus padres. Estábamos preparados para enamorarnos de muchas formas nuevas, pero va más allá de todo lo que jamás pudimos imaginar".