¿Por qué Tyler Posey dice que tener OnlyFans es "mentalmente agotador"?

"OnlyFans es extraño. Es realmente, una especie de agotamiento mental", admitió a Erin Lim de E!

"Realmente te sientes como un objeto en OnlyFans. Estoy haciendo todo lo posible por ser lo más artístico posible con el contenido que publico porque no quiero que sea solo porno. ¿Sabes?, eso no es lo que hago y yo no quiero quitárselo a la gente que está haciendo eso. Solo quiero ser artístico y estar en contacto con mis fans".