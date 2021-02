Drew Barrymore recuerda cómo pasó año y medio internada en un recinto psiquiátrico

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Shutterfly

Dicho esto, la presentadora del programa de entrevistas dice que no tiene nada en contra de su madre. "Ya no puedo permitir que se sienta mal. Estoy segura de que ya se ha vuelto loca por tener una hija que no quería hablar con ella", dice Drew. "Quiero decir, el dolor por el que pasé por eso, me sentí tan culpable. Al negarle a mi mamá el acceso a mí, sentí que estaba cortando la fuente de vida. Fue un sentimiento tan duro como nunca lo había experimentado. Definitivamente el peor dolor que he conocido".

Al mismo tiempo que Drew buscaba emanciparse de su madre, también se volvió sobria, pero su relación con la comida y el alcohol cambió cuando se divorció de Will Kopelman en 2016. Drew le dijo a Howard que "definitivamente se volvió hacia la bebida y la comida" después de su separación, pero tuvo que buscar ayuda cuando se dio cuenta de que estaba "muriendo lentamente por dentro".