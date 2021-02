Daft Punk anuncia su separación luego de 28 años juntos

Daft Punk irrumpió en la escena eléctronica francesa en 1993. Rápidamente se convirtió en uno de los nombres más seguidos por su implecable estilo que puso el House en tendencia.

En 1997, lanzaron su primer disco, Homework, consolidándose a nivel global como el dúo de música electrónica más popular. Around the World, Da Funk, años después One More Time y Lose Yourself to Dance son algunas de las varias canciones que los empujaron al nivel ícono.