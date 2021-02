La actriz Martha Cristiana se suma a las denuncias de abuso sexual contra el escritor Andrés Roemer

Ahora, Martha Cristiana, conocida por telenovelas como Los Sánchez, Cuando seas mía y Educando a Nina, quien reveló en Twitter ser víctima también.

"Conocí a Andrés Roemer en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con él. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me cito en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté".