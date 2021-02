Kim Kardashian solicita el divorcio de Kanye West tras seis años de matrimonio

La protagonista de Keeping Up With the Kardashians está lista para iniciar un nuevo capítulo.

E! News confirmó que Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West el viernes 19 de febrero. La estrella de E! ha solicitado la custodia legal y física conjunta de sus hijos.

Este gran desarrollo se produce después de que una fuente le dijera a E! News que su relación había llegado efectivamente a su punto de ruptura después de meses de agitación privada.

"Ha llegado al punto en que no han pasado tiempo juntos como pareja casada en meses", compartió una fuente con E! News. "Se han visto por el bien de los niños, pero han estado viviendo separados. Kim sabe que el matrimonio se acabó. Lo sabe desde hace un tiempo".