Kanye West sigue usando su anillo de casado a pesar de los planes de divorcio de Kim Kardashian

Él y Kim, de 40 años, han estado viviendo separados por un tiempo. Él vive en su rancho en Wyoming y ella en la casa de su familia cerca de Calabasas, California, con sus cuatro hijos: North West (7), Saint West (5), Chicago West (3) y Psalm West (21 meses). La fuente también dijo que Kanye se reúne con los niños cuando quiere, pero no en la casa.

En enero, otra fuente le dijo a E! News que "las conversaciones de divorcio han sido intermitentes" entre Kim y Kanye desde la primavera de 2020. Un tercer informante dijo que mientras Kanye y la estrella de Keeping Up With the Kardashians "se han visto por el bien de los niños", ellos "han estado viviendo separados".