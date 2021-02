North West luce idéntica a Kim Kardashian en una nueva sesión de fotos glam ¡Mírala!

Mini-Kim a la vista.

El jueves 18 de febrero, Kim Kardashian acudió a Instagram para compartir nuevas fotos de su hija mayor, North West. En las fotos, North parece estar usando la línea Skims de la estrella de Keeping Up With the Kardashians y recibiendo un poco de atención de parte del equipo glam. Por lo tanto, no pudimos evitar pensar que la niña de 7 años se parece muchísimo a su famosa mamá.

Junto a las fotos glamorosas, Kim escribió, "¡Mi hermosa, dulce e inteligente niña! ¡Me encanta jugar a arreglarme contigo!"