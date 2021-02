Mira cómo Brad Pitt fue sorprendido por muchas "Jennifer Aniston"

¡Míralos en el video de arriba y conoce todos los detalles!

Esto sucede luego de que los ex esposos tuvieran un reencuentro, también virtual, en septiembre. Ellos participaron en la lectura de Fast Times at Ridgemont High repleta de estrellas, durante la cual virtualmente representaron juntos una escena apasionante.

Matthew McConaughey, que también participó en el evento, meses después bromeó en Watch What Happens Live: "Podía sentir el calor a través de la pantalla de Brad. Bronceado palpable. Sí, era tan palpable. No, en realidad, no me di cuenta hasta después, cuando la mayoría de los temas trataban sobre eso, o sobre ello".