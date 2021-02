La viuda del padre de Gael García Bernal pedirá dinero a Televisa

Ahora, en una reciente entrevista con el programa De primera mano, Bella indicó cómo ha superado estos días después de la muerte.

Señaló que mantiene las cenizas del director de La Rosa de Guadalupe con la intensión de que sus otro familiares le pidan parte de ellas. Sin embargo, destacó que en el caso de Gael no lo ha hecho, y cuestionó la actitud del actor.

"No de hecho no, lamentablemente también fue muy triste la situación de que no estuvo por ahí cuando estaba toda esta situación tan terrible de la muerte de su papá y no he vuelto a saber de él".