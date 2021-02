Tienes que ver el mensaje increíblemente dulce que Olivia Wilde le dedicó a Harry Styles

BACKGRID

El domingo 14 de febrero, la orgullosa directora también bañó a Florence Pugh con amables palabras por su trabajo como protagonista de la película. "Trabajar con una actriz tan talentosa y valiente como @florencepugh es el sueño de cualquier director", escribió Wilde. "Siempre estaré agradecido por ti, Flo. Fue un honor ser tu capitán. No puedo esperar a que el mundo vea el asombroso trabajo que has puesto en esta película. Carrera de Tom Cruise + Habilidades de Meryl = THE FLO".

Mientras tanto, además de ser coprotagonistas y colegas, el romance detrás de escena de Wilde y Styles fue noticia a principios de enero después de que fueron fotografiados tomados de la mano en la boda del mánager del cantante, Jeff Azoff. En noviembre de 2020, se confirmó que ella y Jason Sudeikis habían cancelado su compromiso a principios de año y se separaron después de casi una década como pareja y dos hijos juntos. Sin embargo, ni Wilde ni Styles se han pronunciado públicamente sobre su relación.