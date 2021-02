¿Quién es la mujer con la que Horacio Pancheri se ha dejado ver?

"Uno comparte cuando está enamorado y feliz. A veces uno peca de eso, de no cuidar lo privado, pero dice 'por qué no mostrarlo al mundo si yo estoy enamorado'. Cuando terminas, pues todo el mundo no quiere mostrarlo, quiere guardarse para uno, o se centra en su familia, lo que sea…. Yo estoy haciendo el duelo hoy", comentó durante una entrevista para el programa Hoy.