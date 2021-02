Mira por qué Britney Spears es tan feliz gracias a su romance privado con Sam Asghari

Instagram

Si bien Jamie y Sam no participaron en el documental, el entrenador físico nacido en Irán brindó un vistazo poco común a su relación con el padre de Britney en una publicación reciente en las redes sociales.

"Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos", escribió Sam en su Instagram Stories. "En mi opinión, Jamie es un total imbécil. No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero al mismo tiempo, no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad."

Jamie siempre ha sostenido que ama mucho a su hija y quiere protegerla incondicionalmente con una tutela. Como le explicó a CNN en diciembre de 2020, "He brindado y continuaré brindando un amor inquebrantable y una protección feroz contra quienes tienen intereses egoístas y quienes buscan dañarla a ella o a mi familia".