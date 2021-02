Todos los detalles sobre la amorosa cita nocturna de Kourtney Kardashian y Travis Barker

El amor está en el aire.

Kourtney Kardashian, de 41 años, y Travis Barker, de 45, fueron vistos cenando afuera en el elegante restaurante japonés Matsuhisa en Los Ángeles este martes 9 de febrero, dos semanas después de que E! News confirmara que ellos están saliendo luego de años de rumores de romance.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el baterista de Blink-182 usaron chaquetas de cuero negras en su noche de cita y fueron fotografiados sentados uno frente al otro y tomados de la mano sobre la mesa durante un período prolongado de tiempo. Los dos incluso parecieron tener una guerra de pulgares juguetona mientras charlaban, con una botella de agua de Fiji y una pequeña jarra de limonada descansando sobre la mesa.