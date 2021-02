Chris Crocker recuerda haber recibido amenazas de muerte por su video viral de “Leave Britney Alone”

Courtesy of FX

Chris concluyó su declaración diciendo, "Espero que no solo Britney obtenga la libertad que se merece, sino que las personas Femme queer no sean torturadas en los medios de comunicación al mostrar humanidad".

La personalidad de Internet es solo una de las pocas figuras públicas que enfrentan elogios por su conducta durante la crisis de salud mental de Britney. Tras el lanzamiento de The New York Times Presents: Framing Britney Spears de FX, los usuarios de las redes sociales aplaudieron a Michael Moore y Craig Ferguson, el último de los cuales se negó a hacer bromas a expensas de la estrella del pop.

Él explicó en ese momento, "He aquí por qué: el tipo de fin de semana que ella tuvo, estaba ingresando a rehabilitación, se afeitó la cabeza, se hizo tatuajes, eso es lo que estaba haciendo este fin de semana. Este domingo, yo tuve 15 años sobrio. Miré su fin de semana y miré mi propio fin de semana, y pensé que preferiría tener mi fin de semana. Pero lo que ella estaba pasando me recordó lo que yo estaba haciendo. Me recuerda dónde estaba hace 15 años cuando estaba viviendo así. No estoy diciendo que Britney Spears sea alcohólica... pero claramente necesita ayuda".