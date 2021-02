El estado de salud de Sara Carbonero tras sufrir una complicación en su cáncer

En 2019, la popular comentarista de deportes reveló que le había sido detectado un tumor en un ovario. Desde entonces, ha estado en tratamiento.

Para Sara Carbonero, los últimos dos años han sido de mucho trabajo en materia de salud luego de que en mayo de 2019 dejara sin palabras a sus fans cuando reveló que había sido intervenida por un tumor en el ovario.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir", escribió en Instagram, añadiendo que se sometería a quimioterapia para erradicar el cáncer de su cuerpo.