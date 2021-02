Conoce a Lux Pascal, la actriz y hermana transgénero de Pedro Pascal

"Casi algo que esperaban que sucediera. Ya lo había ido conversando con mi familia entera, de a poquito, como saliendo del clóset un poco como no binaria durante un periodo de mi vida como de tres años. Pero ahora era mucho más, finalmente puedo decir que soy mujer." expresó Pascal.

Lux contó que su hermano mayor ha sido un apoyo fundamental durante esta etapa de su vida.

"Cuando le conté oficialmente de mi transición por FaceTime, me preguntó cómo me sentía… porque me acuerdo que él estaba así como preocupado: ‘ya, pero ¿pero estás segura?', me dijo. Nosotros los Balmacedas siempre tenemos como conversaciones serias, todas las decisiones las tienes que tomar con mucho cuidado. Entonces yo le dije: ‘Estoy feliz'. Y su respuesta fue: ‘Perfecto, está increíble'." dijo la actriz en la revista.