¡Shakira también fue gran protagonista en el Super Bowl 2021!

La directora de la nueva versión de Cenicienta protagonizada por Camila Cabello, Kay Cannon, escribió: "No estoy tratando de ser una broma aquí, pero las artistas femeninas que hacen el espectáculo de medio tiempo (Beyonce, Gaga, Perry, JLo, Shakira, etc.), lo hacen de una manera en la que terminan exhaustas al final, dejando todo encendido en el campo. Los hombres (no Prince) simplemente... aparecen".