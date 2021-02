Evan Rachel Wood comparte nuevas acusaciones contra Marilyn Manson

"Dibujaba esvásticas sobre mi mesita de noche cuando estaba enojado conmigo", escribió el viernes 5 de febrero. "Debido a que [mi mamá] se convirtió y no era descendiente judía, él decía cosas como 'eso es mejor' porque yo no era ‘judía de sangre'".

Ella también acusó a su ex prometido de usar insultos raciales. "Escuché la palabra con 'N' una y otra vez", dijo Wood. "Se esperaba que todos a su alrededor se rieran y se unieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quiera) lo criticabas, te señalaban y abusaban más. Nunca he estado más asustada en mi vida".