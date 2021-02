Fallece a los 91 años Christopher Plummer, la estrella de La novicia rebelde y Beginners

El actor nacido en Toronto inició en Hollywood en televisión, en la década de los cincuenta, antes de su debut en la pantalla grande en el drama Stage Struck de 1958, dirigido por Sidney Lumet. Siete años después, protagonizó una de las películas más famosas de su carrera, La novicia rebelde, como el Capitán Von Trapp junto a Julie Andrews.

Su carrera abarcó casi siete décadas. Christopher Plummer actuó en más de 200 películas, programas de televisión y obras de teatro, incluidas sus actuaciones nominadas al Oscar en The Last Station, All the Money in the World y Beginners, por la que ganó su primera y único premio de la Academia en 2012. Los reconocimientos de Plummer también incluyen dos premios Emmy, dos premios Tony, un Globo de Oro, un premio BAFTA y un premio SAG.