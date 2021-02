Esta fue la reacción de Tristan Thompson cuando Khloé Kardashian le dijo que quería un segundo bebé

Esta pequeña familia podría crece en cualquier momento.

Khloé Kardashian está lista para el bebé No. 2.

En un nuevo preview de la próxima temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians, la magnate Good American revela que está ansiosa por darle un hermano a su hija True Thompson. Y parece que Tristan Thompson está totalmente de acuerdo con este plan.

Khloé comienza diciendo, "Kim, cada vez que publico un video de True, me envía un DM y me dice, 'No puede jugar sola toda su vida'".