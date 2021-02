Todo lo que sabemos sobre el romance de Shailene Woodley y este sexy atleta

Pascal Le Segretain/Getty ImagesRich Graessle/Icon Sportswire via Getty Images

El deportista de 37 años salió con la piloto de carreras Danica Patrick durante aproximadamente dos años. En cuanto a Shailene, la joven de 29 años fue vista por primera vez besando al jugador de rugby Ben Volavola en 2017.

En abril de 2020, ella le dijo a Bustle que se habían separado porque "estábamos camino al matrimonio y los hijos", y explicó, "Me di cuenta de que todavía estaba en una edad en la que no podía comprometerme por completo. No podía estar disponible para él de la forma en que yo quería estarlo. No me amaba completamente a mí misma".