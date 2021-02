Lana Condor confiesa lo mal que se sintió mentalmente tras el éxito de To All the Boys

La actriz de 23 años habló sobre las consecuencias de la fama.

Durante una entrevista con la revista SELF, que se publicó este 2 de febrero, Lana Condor recordó no estar en el mejor estado mental tras el éxito de la película de Netflix de 2018, To All the Boys I've Love Before.

"Solo estaba diciendo que sí a todo porque es una oportunidad única en la vida, y quieres aprovecharla, y quieres sentir que lo estás abrazando por completo", admitió la joven. "Pero nunca me había sentido más horrible mentalmente. Estaba tan agotada. Iba a casa por la noche y no podía hablar. No podía comer. No podía dormir. Temblaba al irme a la cama y temblaba al despertar porque era mucha estimulación".