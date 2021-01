El corte de pelo del bebé de Elon Musk y Grimes es tan único y especial como podías imaginar

Grimes le dio la bienvenida al bebé en mayo de 2020 con su compañero Elon Musk, el cerebro detrás de Tesla y SpaceX.

Agregó que se inspiró en uno de sus programas de televisión favoritos, The Last Kingdom de la BBC, que se transmite en Netflix. El drama histórico se centra en la invasión vikinga de Inglaterra en el siglo IX, basado en la serie de libros The Saxon Stories de Bernard Cornwell