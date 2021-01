Kate Middleton parece haber confirmado un secreto que la une a Bridgerton

Netflix

No está claro si se han mantenido al día con otros éxitos de Netflix durante el año pasado, sobre todo con The Crown, que siguió la historia de amor de los padres de William, el príncipe Carlos y la princesa Diana.

El príncipe Harry ciertamente lo tiene en su radar, ya que la biógrafa Angela Levin reveló en una entrevista en enero, "Harry, cuando fui a entrevistarlo en el Palacio, lo primero que me dijo cuando me estrechó la mano fue, '¿Estás viendo The Crown? Y no lo había hecho en ese momento, me sentí muy avergonzada y lo entendí y él dijo, 'Me aseguraré de detenerlo antes de que me alcancen'".

El podría salvarse de eso. La productora ejecutiva de The Crown, Suzanne Mackie, bromeó, "Dudo que lleguemos hasta el día de hoy", según la BBC.