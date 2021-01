Así fue cómo Daisy Dove cambió la vida de Katy Perry para siempre

Katy dijo que eso implica crear "límites" en su vida personal, y explicó, "Creo que te das cuenta de que cuando te conviertes en madre... solo tienes que concentrarte en ser madre. Y no es porque no ames a otras personas, no es por nada más que por querer ser una gran mamá".

"Así que muchas cosas desaparecen cuando te conviertes en mamá y es el mejor trabajo del mundo", continuó. "Lo recomiendo mucho cuando estás lista".