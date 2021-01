¡Halsey anunció que está esperando su primer bebé!

Halsey, quien sufrió un aborto espontáneo mientras estaba de gira en 2015, continuó, "Cuando comencé a hacer giras, hacer conciertos y viajar, el estrés y la tensión en mi cuerpo realmente comenzaron a aumentar los síntomas y empeoraron la experiencia un poco".

Ella también reflexionó sobre su diagnóstico de endometriosis, y lo calificó como un momento "agridulce". "Fue un alivio saber que no me lo estaba inventando todo y que no estaba siendo sensible y que no estaba todo en mi cabeza", dijo Halsey. "También apestaba saber que iba a vivir con esto para siempre".