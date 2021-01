¿Qué fue de la vida de Lauren Conrad, la gran estrella de internet de 2009?

Como si fuera poco, Lauren tiene 9 libros publicados hasta la fecha, entre ellos 'L.A. Candy', una novela que se convirtió en best seller y estuvo en la lista de los más vendidos de The New York Times, y sus secuelas, 'Sweet Little Lies' y 'Sugar and Spice'.

Con todos esto, según 'Celebrity Net Worth', Lauren tiene un patrimonio neto de $40 millones de dólares, lo que la hace MUY exitosa.

Como dato extra, por si no lo recuerdas o quizás nunca lo supiste, a Conrad también se le vinculó en algún momento con Brody Jenner (sí, el hermano mayor de Kendall y Kylie).