Elliot Page solicita el divorcio de Emma Portner después de 3 años de matrimonio

También expresó su "inmensa gratitud por las increíbles personas que lo han apoyado" a lo largo de su viaje.

"No puedo expresar lo extraordinario que se siente finalmente amar a quien soy lo suficiente como para seguir a mi yo auténtico", escribió Page en la publicación. "Me he sentido infinitamente inspirado por tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ".