Demi Lovato regresa a la televisión con esta comedia

NBC le ha dado al programa un compromiso de piloto, lo que significa que, si no se transmite como una serie, al menos se transmitirá como un especial. Lovato será la productora ejecutiva y protagonista de la serie, con Suzanne Martin, productora de Frasier y Will & Grace, a la cabeza. La estrella de Will & Grace, Sean Hayes, también será productor ejecutivo con su compañía de producción. Lovato actuó como estrella invitada junto a Hayes en el revival de Will & Grace el año pasado, donde interpretó a la madre sustituta de Will (Eric McCormack).