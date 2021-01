Los dramas de la tutela de Britney Spears se exponen en este nuevo documental

El estado legal de la princesa del pop sigue siendo tema de conversación.

La relación de Britney Spears con su padre James Spears está bajo el microscopio en el nuevo episodio de The New York Times Presents.

Titulado Framing Britney, el documental, que lanzó un avance este 21 de enero, se sumerge en los altibajos de la carrera de la cantante de Oops …I Did It Again, así como en su inusual situación de tutela, que ha provocado una gran controversia en los últimos años.