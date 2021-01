Kim Kardashian compartió el TBT más adorable de Chicago West y Stormi Webster ¡Míralas!

Advertencia: ¡Esto podría ser demasiado para tu corazón!

Kim Kardashian acudió a Instagram este jueves 21 de enero con lo que podría ser el TBT más lindo de todos los tiempos. En la foto, la estrella de Keeping Up With the Kardashians sostiene a su hija Chicago West y a su sobrina Stormi Webster cuando eran solo unas bebés. Ambas pequeñas miran fijamente a la cámara, mostrando sus hermosos ojos.

La leyenda decía, "¡¡Dios mío, encontré esta foto en mi teléfono y nuestras bebés son tan pequeñas, lindas, gorditas y perfectas!!"