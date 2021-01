Todos los detalles sobre la cita especial de Rihanna y A$AP Rocky

BACKGRID

Ni Rihanna ni A$AP Rocky han comentado públicamente sobre su relación. Ellos han sido amigos desde hace mucho tiempo y también han colaborado juntos, lo que incluye la grabación de la canción de 2012 Cockiness (Love It).

Han habido rumores de romance y avistamientos relacionados con Rihanna y A$AP Rocky durante bastante tiempo. El 24 de diciembre de 2020, la vocalista de Only Girl (In the World) de 32 años y el rapero de 32 años fueron fotografiados paseando de la mano en un muelle antes de disfrutar de un crucero al atardecer con amigos.

Además, fueron vistos pasando el rato con amigos en el hotspot de Nueva York The Beatrice Inn el 29 de noviembre.