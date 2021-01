Solo Jennifer López podía hacer esta insólita mezcla en el acto inaugural de Joe Biden y Kamala Harris

Jennifer Lopez realizó una actuación inspiradora en la bienvenida al del 46o presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera vicepresidenta, Kamala Harris.

Con un elegante conjunto completamente blanco, J.Lo interpretó This Land Is Your Land y America the Beautiful. Y la superestrella sorprendió a muchos cuando inesperadamente combinó su última canción con su éxito de 1999 Let's Get Loud por un breve momento.