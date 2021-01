Mar Tarrés, modelo plus size argentina, suma su voz contra de la discriminación que sufrió Sofía Ortiz

Facebook.com/sofia.ortiz.96558

Lo ocurrido a la joven de 24 años no pasó desapercibido por otras modelos plus size argentinas, como es el caso de Mar Tarrés, quien relató la conversación que sostuvo con Sofía por este caso que, explicó, sucede con demasiada frecuencia.

"Yo me bardeo en las redes con todo el mundo por este tema, que vengo pidiendo que no se discrimine más, y hay gente que me tilda como ‘ah, vos sos la que va a hacer quilombo a los boliches'. No, yo lo que quiero es que a una chica como Sofía no le vuelva a pasar esto, a mí o a tus hijos", dijo.

