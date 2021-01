¿Cuánto ganan el Papa Francisco, la reina Isabel, los reyes de España y otros monarcas?

La mayor parte de los ingresos y gastos anuales de la reina Isabel II, el príncipe Felipe y sus hijos se pagan a través de tres fuentes: la subvención pública soberana y los ducados privados de Cornualles y Lancaster.

En el capítulo 4 de la temporada 3 de The Crown, el príncipe Philip de Tobias Menzies da una entrevista a Meet the Press de NBC, abordando los rumores de luchas por el dinero de la realeza y el hecho de que la reina no había tenido un "aumento de sueldo" en casi 18 años.