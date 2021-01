Mira por qué los fans creen que la nueva canción de Selena Gomez es sobre Justin Bieber

Naturalmente, los Selenators empezaron a decodificar las letras que abordan temáticas como la superación de un desamor, sobrevivir, identidad e independencia, algo muy similar a Lose You to Love Me de 2019.

"Ya no duele como antes, no / La herida de tu amor sanó", canta SelGo.

"De una vez por toda' (De una vez por toda'), ah-ah-ah / Soy más fuerte sola, ah-ah-ah", continúa. "Es que no me arrepiento del pasado / Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas (Ah-ah) / Pero ahora este pecho es antibalas". Cuando se trata de la angustia de la estrella, los fanáticos no pueden evitar pensar en Bieber, su amor intermitente de toda la vida.