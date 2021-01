Armie Hammer rompe el silencio sobre los señalamientos de su supuesto canibalismo

En medio del escándalo por supuestos polémicos mensajes filtrados, Armie Hammer tomó una radical decisión.

El miércoles 13 de enero, el actor de Call Me By Your Name rompió el silencio sobre un escándalo de redes sociales en el que ha sido acusado de enviar mensajes privados no verificados que incluyen menciones de actos sexuales y otras fantasías tachadas de canibalismo.