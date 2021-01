Sarah Jessica Parker reacciona a la especulación del remplazo de Kim Cattrall en el revival de SATC

Cattrall, de 64 años, no ha comentado sobre And Just Like That, pero le dio "me gusta" al tuit de otro fan, que decía, "Me encanta Sex and the City y, aunque me entristece que Samantha no regrese, aplaudo hacer lo que es mejor para ti y creer que este es un gran ejemplo de ponerse a sí mismo en primer lugar. Bien hecho @KimCattrall".