Una detallada línea del tiempo sobre la interminable “disputa” de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Revivamos esta controversial historia entre las eternas Carrie y Samantha.

No lo pudimos evitar preguntarnos... ¿La "pelea" de Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall desaparecerá alguna vez?

Si bien las coprotagonistas de Sex and the City han pasado más tiempo negando los rumores de enemistad que interpretando a Carrie Bradshaw y Samantha Jones en la última década, no se puede negar que definitivamente hay algo de mala sangre entre ellas después de que los planes para una tercera película de Sex and the City pracasaran en 2018.