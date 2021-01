Tristan Thompson corona a Khloé Kardashian como su reina luego de verla en este sexy video

Tristan Thompson demuestra su amor por Khloé Kardashian.

Después de que la estrella de Keeping Up with the Kardashians compartiera un video sexy el domingo 10 de enero en Instagram, el jugador de los Celtics de Boston no pudo evitar hablar con entusiasmo sobre la madre de True Thompson. "Mi reina", escribió Tristan junto con un emoji de corona y un emoji de corazón.

La pareja comenzó un nuevo capítulo en su relación el año pasado después de estar juntos en cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus en curso.