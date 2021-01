Así fue cómo Kylie Jenner se robó el show en el último día de filmación de KUWTK

¡Es casi el final de una era! (Inserte emojis de llanto).

Kylie Jenner se asegura de dejar su marca fashionista en Keeping Up With the Kardashians. La estrella de 23 años mostró su más reciente outfit, que también resultó ser lo que usó en su último día de filmación para la serie de E!

Para culminar esta ocasión monumental, la fundadora de Kylie Cosmetics se puso un atuendo blanco de la cabeza a los pies que parecía acogedor y ultra chic.