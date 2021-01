Las nuevas y escandalosas acusaciones de Johnny Depp contra Amber Heard

La actriz el blanco de unas nuevas y controversiales acusaciones.

Amber Heard rompió el silencio sobre la afirmación del equipo legal de Johnny Depp de que ella no ha donado el dinero de su acuerdo de divorcio a organizaciones benéficas, como prometió que haría en 2016.

Según un nuevo informe del Daily Mail publicado el jueves 7 de enero, los abogados del actor de Piratas del Caribe dicen que tienen la intención de utilizar esta acusación como parte de sus esfuerzos para apelar la decisión del juez de la Corte Suprema británica Andrew Nichol en el caso de difamación de Depp contra The Sun. En ese caso, Nichol se puso del lado de The Sun, argumentando en su decisión, "Su donación de los 7 millones de dólares a la caridad no es el acto que uno esperaría de una oportunista".