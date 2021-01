La razón por la que Federica de Kabah tuvo que ser operada de emergencia

Además de este problema, Federica se ha dedicado a atender otro tema en casa: el autismo de su hijo Sebastián.

En entrevista para Ventaneando, la cantante contó "Sebastián llegó conmigo al año y cinco meses, y en ese entonces llegaba, platicaba, bailaba, e incluso tengo video de él, más chiquito, que aún no me puedo atrever a verlos porque evidentemente me duele mucho. Cantaba, defendía a su hermana e iban a la escuela juntos...". Todo cambió cuando el pequeño cumplió tres años.

"... De un día a otro lo perdí, lo fue perdiendo poco a poquito, regresó a usar pañales, se empezó a pegar solito, empezó a manotear".