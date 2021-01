Así es cómo Kylie Jenner empieza a calentar el 2021

También visible: la gran cicatriz debajo del muslo izquierdo de Kylie, que se hizo cuando era niña.

"Cuando tenía unos 5 años, mi hermana [Kendall] y yo estábamos jugando al escondite y me escondí dentro de esta reja cerrada muy alta", le dijo Kylie a Celebuzz en 2011. "Después de un tiempo, cuando mi hermana no me encontró, tuve que subirme a este poste afilado que sobresale de la reja. Me resbalé y el poste se metió en mi pierna. Traté de alejarme para sacar el poste, pero me rompió toda la pierna. ¡Aunque ahora es más pequeño porque crecí!"