Esto es lo que ocasionó la ruptura de Kim Kardashian y Kanye West

"Hemos pasado por muchas cosas juntas, ya sabes", le explicó a Van Jones en un episodio de The Messy Truth de 2018. "Lo conozco desde siempre. Se enfrentó al mundo por mí cuando todos le dijeron: 'No puedes salir con una chica con un video sexual. No puedes salir con una chica de un reality show. Va a arruinar tu carrera'".

Pero, al final, no fue su afirmación de que una vez contempló un aborto o su carrera presidencial desacertada lo que hizo que Kim estuviera considerando el divorcio mientras lucha una vez más para salvar su matrimonio