Demi Lovato estalla contra los influencers que se van de fiesta en medio de la pandemia de Coronavirus

"Solo por curiosidad", escribió el cantante de Still Have Me debajo de la imagen, "¿qué ca**jo están haciendo?"

Si bien Lovato no señaló a ninguna persona específica, los influencers de las redes sociales se han enfrentado recientemente a importantes críticas por hacer viajes durante las Fiestas mientras el coronavirus continúa propagándose, lo que resulta en hospitales abrumados, aumento del número de muertos y reimposición de cierres.