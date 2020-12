Rupert Grint habla de un posible regreso a la franquicia de Harry Potter

¡¿Nos volveremos a reencontrar con Ron Weasley?!

Durante una entrevista con Comicbook, este martes 29 de diciembre, Rupert Grint habló sobre la idea de retomar su viejo personaje para una nueva entrega del mágico mundo de Harry Potter.

"No lo sé. Es decir, nunca digas nunca", dijo la estrella de Servant. "Nunca diría, ‘Absolutamente no'. Fue una parte enorme de mi vida y siento mucho cariño por ese personaje y sus historias. Así que sí, es decir, estaría dispuesto en el momento indicado. No sé cómo sería eso, pero sí, ya veremos".