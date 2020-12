J Balvin se lleva tremendo susto luego de la broma pesada de una amiga en medio de la pandemia

Los detalles, en el video de arriba.

Fue a mediados de agosto, en medio de su victoria en los Premios Juventud, que Balvin reveló al mundo que estaba saliendo del Coronavirus.

"En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido unos días muy difíciles, muy complicados," dijo el músico. "A veces uno piensa que no le va a tocar, y a mí me tocó, y me tocó bien duro...", reveló.