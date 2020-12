Demi Lovato reflexionó sobre lo mejor de estar soltera meses después de terminar con Max Ehrich

El mes pasado, la estrella pop se divirtió sobre su acelerado romance mientras también pensó sobre todo lo que le trajo el 2020.

"Me presenté en los Grammy y canté el himno nacional en el Super Bowl" recordó Demi mientras presentaba los E! People's Choice Awards. "Pero luego el COVID llegó y apagó todas las cosas asi que hice lo que nadie más podía hacer: me encerré en mi casa y me comprometí".